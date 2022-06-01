تبوك 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، تعازيه لمصور إمارة المنطقة عيسى الحمودي في وفاة والدته -رحمها الله- .وسأل سموه الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.من جهته، أعرب الحمودي عن شكره لسمو أمير تبوك على تعازيه ومواساته , سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.// انتهى //17:33ت م0146