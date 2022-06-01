اجتماعي / سمو أمير تبوك يعزي الحمودي في وفاة والدته
الأربعاء 1443/11/2 هـ الموافق 2022/06/01 م واس
تبوك 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، تعازيه لمصور إمارة المنطقة عيسى الحمودي في وفاة والدته -رحمها الله- .
وسأل سموه الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.
من جهته، أعرب الحمودي عن شكره لسمو أمير تبوك على تعازيه ومواساته , سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.
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17:33ت م
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