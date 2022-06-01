بيشة 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واستمكّن -بفضل الله- فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله في بيشة من استئصال جزء من الأمعاء الدقيقة والحفاظ على بقيتها لمريضة كانت تعاني من انسداد كامل في الوريد البابي بسبب جلطه دموية، وانسداد في بعض شرايين الأمعاء الدقيقة.وأوضحت صحة بيشة أنه تبين بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وجود أمعاء ميتة بسبب نقص التروية لوجود جلطات متعددة بالأوردة والشرايين في الأمعاء الدقيقة وإقفال كامل بالوريد البابي.وتكللت العملية بالنجاح - ولله الحمد - وتماثلت المريضة للشفاء، وخرجت من المستشفى وهي بصحة ويتم متابعتها عبر العيادات المختصة.// انتهى //17:35ت م0149