جدة 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسدشنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز الخدمات الطبية الجامعي اليوم المعرض التثقيفي التوعوي بمرض الربو تحت شعار "سد الثغرات في رعاية الربو" بمناسبة اليوم العالمي للربو، بحضور المدير العام للمركز الدكتور أمين كيماوي، وذلك بمقر المركز.من جانبه، أوضح استشاري طب الأسرة في مركز الخدمات الطبية الجامعي الدكتورة منار غلام أن الهدف من هذه الفعالية هو توعية المرضى ومراجعي المركز بأعراض الربو ومهيجاته التي يمكن أن تثير الربو، كالدخان، والبخور، والهواء الملوث، وبعض الأطعمه والأدوية التي تسبب الحساسية.وأضافت أن المركز يعمل اختبارًا للتحكم بالربو يعمل للمريض في العيادة أو المنزل لتُتابَع حالته، وعلى هذا الأساس يُصرَف العلاج المناسب.وتطرقت بدورها استشاري طب الأطفال وأمراض الحساسية والمناعة في المركز الدكتورة سوزان المالكي إلى توفير عيادة بالمركز لحساسية الأطفال، والهدف منها متابعة أمراض حساسية الأطفال، ومن ضمنها أمراض الربو؛ وذلك لمتابعة وتوعية الأهل بأهمية العلاج الوقائي، حيث توضَع خطة للعلاج.//انتهى//17:36ت م0150