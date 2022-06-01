الرياض 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وفداً من مركز الفكر الإيطالي للدراسات الجيوسياسية (جيوبوليتيكا إنفو).واستعرض معاليه خلال الاستقبال أبرز المستجدات والأحداث الدولية والإقليمية، وتبادل وجهات النظر حيال المسائل ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، مدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور عادل العمراني.// انتهى //18:13ت م0157