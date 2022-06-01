الأمم المتحدة 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسدانت منسقة الشؤون الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى دنيس براون بشدة تصاعد الهجمات التي تستهدف المنظمات الإنسانية التي أجبرتها في بعض الحالات على تعليق أنشطتها من أجل الحفاظ على سلامة موظفيها.وقالت براون في بيان صحفي اليوم: المدنيون هم الأكثر تضررا من هذه الزيادة المقلقة في العنف، وفي كل مرة تتعرض فيها منظمة إنسانية للهجمات يتعرّض الوصول إلى المياه والغذاء والرعاية الصحية والتعليم للخطر، في سياق يحتاج فيه أكثر من نصف السكان إلى المساعدة الإنسانية.ودعت جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والسماح للمنظمات الإنسانية بالمرور بحرية، مؤكدة أن الأمر سيكون كارثيا إذا اضطرت منظمة إنسانية تعمل في مجال الأمن الغذائي إلى تعليق أنشطتها بسبب الهجمات التي يشنها مسلحون.// انتهى //18:19ت م0158