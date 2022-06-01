الجزائر 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسأوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين خلال أسبوع 528 شخصًا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات متفرقة من البلاد.وأوضحت إحصائية أسبوعية للجيش الجزائري اليوم أنه تم إيقاف 187 مهربا في عمليات منفصلة بمدن الجزائر، وصودر منهم 19 مركبة و 229 مولدا كهربائيا و 117 مطرقة ضغط، وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.وأضافت أن وحدات من حرس الحدود البحري أحبطت محاولات هجرة غير شرعية وأنقذت 17 مهاجرا من الغرق كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وهم في طريقهم إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، فيما تم إيقاف 324 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر مدن الجزائر.من جهة أخرى قبضت وحدات من الجيش على أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، ودمرت ثلاث قنابل تقليدية الصنع بعد كشفها بمدينتي تبسة وسكيكدة.// انتهى //18:19ت م0159