الرياض 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسصوّت مجلس محافظي مجلس البحوث العالمي بالإجماع على أن يشغل ممثل المملكة العربية السعودية معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست" الدكتور منير بن محمود الدسوقي منصب نائب رئيس محافظي المجلس، وذلك خلال اجتماعه المنعقد في جمهورية بنما ضمن فعاليات الاجتماع السنوي العاشر للمجلس.ويُعد تقلد رئيس المدينة لهذا المنصب القيادي في المجلس المرة الأولى التي يشغل فيها المنصب ممثلٌ عن المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يؤكد المكانة البارزة للمملكة ومؤسساتها العلمية في خارطة البحث والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى مستوى العالم، ودورها المؤثر في دفع عجلة التقدم القائم على العلوم والمعرفة والابتكار، في ظل إعادة الهيكلة في قطاع البحث والتطوير والابتكار، ورسم توجهات جديدة للقطاع تحت إشراف مباشر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار -حفظه الله-.وتُشارك المدينة كعضو في مجلس البحوث العالمي منذ إنشائه بناءً على موافقة المقام السامي، وتترأس اجتماعاته الإقليمية الدورية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.ويتألف المجلس من رؤساء مجالس البحوث ومؤسسات تمويل أنشطة البحث والتطوير على مستوى العالم، ويهدف إلى تحسين التواصل والتعاون بين مجالس البحوث ومؤسسات تمويل أنشطة البحث والتطوير في العالم، وتعزيز تبادل المعلومات وأفضل الممارسات للتعاون البحثي عالي الجودة فيما بينها، واستكشاف الآليات التي تدعم المؤسسات العلمية البحثية حول العالم، إضافة إلى معالجة قضايا دعم أنشطة البحث والتطوير، وتنظيم مجالس البحوث ومؤسسات التمويل الراغبة في بناء قدراتها بمواصفات عالمية.// انتهى //18:37ت م0161