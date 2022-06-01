الرياض 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسكشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي عبدالعزيز الصوينع، أن غرفة عمليات الهيئة تلقت 93265 بلاغًا من مختلف مناطق المملكة خلال شهر مايو 2022م، فيما بلغ إجمالي الحالات التي بُوشِرت 69547 حالة مرضية، نُقِلت منها 46391 حالة إلى منشآت طبية.وأوضح أن أعلى ثلاث حالات بُوِشِرت من إجمالي البلاغات بمختلف المناطق والمحافظات هي الحالات المرضية التي بلغت 17469 حالة، يليها الحالات الناتجة عن التصادم المروري بـ9874 حالة، ثم فقدان الوعي والإغماء بواقع 6567 حالة.وأضاف أن منطقة مكة المكرمة كانت أكثر المناطق من حيث عدد الحالات التي بُوشِرت بواقع 21819، بينها 7282 حالة مرضية بصفتها أعلى الحالات، و2881 حالة ناتجة عن تصادم مروري، و263 حالة نتيجة الحروق، تلتها في ذلك منطقة الرياض بـ17540 حالة بُوشِرت، بينها 3393 حالة مرضية بصفتها أعلى الحالات بالمنطقة، ثم 2989 حالة ناتجة عن تصادم مروري، و2263 حالة غياب عن الوعي.أما المنطقة الشرقية فقد جاءت في المرتبة الثالثة من حيث عدد الحالات التي بُوشِرت بواقع 7664، بينها 2266 حالة مرضية، و1287 حالة ناتجة عن التصادم المروري، و758 حالة غياب عن الوعي، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ6322 حالة بُوشِرت، بينها 1954 حالة مرضية و675 حالة غياب عن الوعي، و650 حالة ناتجة عن مشاكل في التنفس.فيما جاءت منطقة عسير في المرتبة الخامسة من حيث عدد الحالات التي بُوشِرت بواقع 4768 حالة، بينها 1270 حالة مرضية و890 حالة ناتجة عن التصادم المروري، و590 حالة بسبب مشاكل التنفس، تلتها القصيم بواقع 2951 حالة بُوشِرت، بينها 790 حالة مرضية، و493 حالة ناتجة عن التصادم المروري، و365 حالة بسبب فقدان الوعي.وجاءت منطقة جازان سابع أكثر المناطق من حيث عدد الحالات التي بُوشِرت بواقع 1996 حالة، بينها 546 حالة مرضية، و405 حالات ناتجة عن التصادم المروري، و179 حالة فقدان للوعي، تلتها في ذلك منطقة تبوك بواقع 1987 حالة بُوشِرت، بينها 667 حالة مرضية، و345 حالة ناتجة عن التصادم المروري، و157 حالة فقدان وعي.تلا ذلك منطقة حائل بواقع 1495 حالة بُوشِرت، كانت أعلى الحالات المرضية فيها بـ225 حالة، ثم 192 حالة فقدان للوعي، و192 حالة ناتجة عن آلام ومشاكل في البطن. وجاءت في الترتيب التالي منطقة الباحة بواقع 945 حالة بُوشِرت، كانت الحالات المرضية الأعلى فيها بواقع 256 حالة، ثم 160 حالة ناتجة عن التصادم المروري، و88 حالة ناتجة عن مشاكل في التنفس.وحلت منطقة الجوف في الترتيب التالي بواقع 772 حالة بُوشِرت، كانت حالات التصادم المروري هي الأعلى فيها بواقع 184 حالة، ثم الحالات المرضية بـ134 حالة، و113 حالة ناتجة عن غياب الوعي. تلتها منطقة نجران بواقع 709 حالات بُوشِرت، كانت أعلى الحالات المرضية فيها بواقع 252، ثم حالات التصادم المروري بـ100 حالة، و77 حالة فقدان للوعي. بينما حلت منطقة الحدود الشمالية أقل منطقة من حيث عدد الحالات التي بُوشِرت بواقع 581 حالة، كانت أعلى الحالات المرضية فيها بـ163 حالة، ثم الحالات الناتجة عن التصادم المروري بـ109 حالات، و70 حالة غياب عن الوعي.// انتهى //18:38ت م0162