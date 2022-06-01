الطائف 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسنفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف ممثلًا في قسم الصحة النباتية خلال الربع الأول لعام 2022 , أكثر من 5000 عملية تشخيص ومكافحة للآفات الزراعية و 20 الف عملية فحص ومعالجة للنخيل المصابة والمشتبه اصابتها بالسوسة الحمراء استهدفت 210 مزارع في أنحاء متفرقة من المحافظة.وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس هاني القاضي أن فرق الصحة النباتية بالمكتب بذلت الجهود في مكافحة الافات الزراعية وبرنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء اذ تم تشخيص ومكافحة 8,840 شجرة من الآفات الزراعية في 66 مزرعة بإستخدام المبيدات الكيميائية.وأضاف أن فرق برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء قامت بفحص 25,294 نخلة اتضح بعد ذلك إصابة 56 نخلة بسوسة النخيل الحمراء وقد تمت معالجتها على الفور بعدد من الطرق منها فوسفيد الالمنيوم والحقن والكشط وتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية للتأكد من عدم عودة آفة السوسة الحمراء لتلك النخيل .وأكد أن محافظة الطائف تزخر بثروة زراعية متنوعة وحمايتها من الآفات والأمراض احدى الركائز المهمة في توفير الامن الغذائي والمحافظة على البيئة وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تقديم عدد من الخدمات في مجال الصحة النباتية والوسائل الآمنة على صحة الانسان والبيئة مشيراً الى ان مكتب الوزارة بالطائف يستقبل جميع الطلبات الواردة له من قِبل المزارعين لرش مزارعهم للوقاية من الآفات الزراعية.ودعا جميع مزارعي النخيل بمحافظة الطائف والمراكز التابعة لها في حال وجود اشتباه إصابة بسوسة النخيل في مزارعهم إلى سرعة الإبلاغ عبر نظام "بلغ" .// انتهى //18:41ت م0163