الجزائر 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسبدأت بالجزائر أعمال القمة الأفريقية للرقمنة بمشاركة أكثر من 1200 من صناع القرار، ومئة مؤسسة، ومؤسسات ناشئة عارضة من عشرين بلدا أفريقيًا وعالميًا.ودعا المشاركون في القمة التي تستمر ثلاثة أيام، وفق وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، إلى تسريع الابتكارات الرقمية من أجل التنمية المستدامة في أفريقيا، وذلك عبر وضع إستراتيجية مشتركة للتحول الرقمي للقارة.وأكد مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار لدى الاتحاد الأفريقي محمد بلحسين أن الاتحاد الأفريقي قد أعد إستراتيجية للتحول الرقمي لأفريقيا، تهدف إلى ترقية اندماج القارة وتحقيق نمو اقتصادي شامل وتقليص الفجوة الرقمية، مضيفًا أن أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي تدعو إلى تسريع الأعمال من أجل تحفيز ثورة التعليم والكفاءات وترقية العلوم والتقنية والبحث والابتكار؛ بهدف تعزيز المعارف والموارد البشرية والطاقات والكفاءات من أجل مستقبل أفريقيا.// انتهى //19:06ت م0166