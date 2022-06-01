الرياض 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسعُقد في مقر الأمانه العامة بالرياض، اليوم، الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، حيث ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية -رئيس الدورة الحالية- الجانب الخليجي، بينما ترأس الجانب الروسي معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.وجرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه أصحاب السمو و المعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، استعراض العلاقات الخليجية - الروسية، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية و الدولية، وسبل خدمة المصالح المشتركة.// انتهى //19:09ت م0168