الرياض 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واساجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، ومعالي وزير الخارجية لروسيا الاتحادية سيرجي فيكتوروفيتش لافروف، اليوم، وذلك على هامش انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية الذي عُقِد في مقر الأمانه العامة في الرياض.جرى خلال الاجتماع تبادل الآراء حول عدد من الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار العلاقات الخليجية - الروسية وخدمة المصالح المشتركة.// انتهى //19:10ت م0169