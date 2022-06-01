الرياض 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسحققت المملكة العربية السعودية، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم، جائزتين عالميتين في أولمبياد آسيا ‏‎والباسيفيك للمعلوماتية APIO 2022 الذي نظمته جمهورية مصر عن بعد، بمشاركة 900 طالب، يمثلون 35 دولة، خلال الفترة من 20 إلى 29 مايو.وحصد الطالب عبدالمحسن صالح بالصف الثالث الثانوي من تعليم جدة على ميدالية برونزية بعد استعداد مكثف تلقى خلاله 2400 ساعة تدريبية في "موهبة" على يد نخبة من الخبراء السعوديين والأجانب. كما حقق الطالب أديب الشهري بالصف الأول الثانوي من تعليم الشرقية ميدالية برونزية بعد استعداد مكثف في مؤسسة "موهبة" تلقى خلاله 1000 ساعة تدريبية.وخلال ثاني مشاركاتها في الأولمبياد، رفعت المملكة ممثلةً في مؤسسة "موهبة"، ووزارة التعليم، رصيدها من الجوائز التي حققها المنتخب السعودي المشارك في الأولمبياد إلى 3 جوائز.وقالت الأمين العام المكلف لـ"موهبة" الدكتورة آمال الهزاع: إن هذا الفوز ليس غريباً على أبناء المملكة، خاصةً أنه جاء بعد سلسلة إنجازات لطلاب الوطن من الموهوبين والموهوبات، في مسابقات ومحافل دولية خلال الفترة القصيرة الماضية، مبينةً أن هذه المسابقة تعد من المسابقات الصعبة، حيث تستخدمها بعض الدول معيارًا لاختيار الفرق المشاركة في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية، لافتةً الانتباه إلى أن الفريق السعودي المشارك أُعِدَّ ليكون على مستوى مكانة المملكة.وضم الفريق السعودي المشارك 6 طلاب وطالبات، هم: الطالب عبدالمحسن صالح بالصف 12 من إدارة تعليم جدة، والطالب أديب الشهري بالصف 10 من إدارة تعليم الشرقية، والطالب المثنى الزهراني بالصف 12 من إدارة تعليم الرياض، والطالب ياسر بالعمش بالصف 12 من إدارة تعليم جدة، والطالب عبدالعزيز الشبلي بالصف 12 من إدارة تعليم الرياض، والطالبة لين قنش بالصف 11 من إدارة تعليم جدة.‏‎وتجرى المسابقة عادةً عبر الإنترنت، ويتنافس الطلاب في مواقع المسابقة داخل بلدانهم، وانطلقت دورتها الأولى في عام 2007، وكانت أولى مشاركات المملكة في عام 2021، ويتعرض الطلاب المشاركون خلالها إلى ثلاث مهام برمجية ذات طبيعة خوارزمية، يتطلب حلها بلغة سي بلاس بلاس، في غضون خمس ساعات، على مدى يومين، ويسبقها جلسات تدريبية لتجربة نظام المسابقة وترجمة المسائل.// انتهى //19:46ت م0180