الرياض 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسأصدرت وكالة الأنباء السعودية "واس" النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:الريال السعودي 3.75.الدرهم الإماراتي 3.67.الدينار البحريني 0.37.الريال العماني 0.38.الريال القطري 3.64.الدينار الكويتي 0.30.الجنيه المصري 18.63.اليورو 0.93.الجنيه الإسترليني 0.80.اليوان الصيني 6.37.وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة، وبلغ سعر كل من:الذهب 1850.1 دولارًا أمريكيًا للأوقية.الفضة 21.865 دولارًا للأوقية.البلاتينيوم 994.5 دولارًا للأوقية.البلاديوم 1992.3 دولارًا للأوقية.وفي شأن النفط، بلغت الأسعار لكل من:برنت 81.75 دولارًا أمريكيًا.نايمكس خفيف 116.19 دولارًا.نفط الغاز 1214 دولاراً.الغاز الطبيعي 8.699 دولارات.غاز البروبان 6204 دولارات.// انتهى //20:16ت م0183