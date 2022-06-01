الرياض 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واساختتمت محمية الملك عبدالعزيز مشاركتها في فعاليات "المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير" الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة و المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ ، من 29 مايو إلى 31 منه في مدينة الرياض، و شارك فيه أكثر من 25 جهة في المنظومة البيئة.وجاءت مشاركة المحمية بجناح تعريفي استعرضت فيه مكونات طبيعة المحمية، وأبرز مبادرات هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية للمحافظة على الحياة الفطرية، والتقنيات المستخدمة في التشجير وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، تنفيذاً لدورها المحوري في رفع الوعي البيئي بأهمية الثروات الطبيعية، وأثر المحميات الطبيعية على تنمية الغطاء النباتي واستدامته، بما يحسن جودة الحياة ويحقق الاستدامة البيئية.وعلى هامش المشاركة، وقّعت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية اتفاقية لغرس مليون شجرة ضمن نقاط المحمية، في إطار اتفاقية الشراكة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر .يذكر أن المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير شكّل منصة لتبادل الخبرات بين مختلف الجهات الحكومية والشركات وغيرها حول مكافحة التصحر وزيادة الغطاء النباتي، كما ساهم في إبراز الفرص الاستثمارية في هذا المجال، وناقش مجموعــة مــن المحـاور الشاملة والمتكاملة فيما يتعلق بالتشجير وتقنياته ومكافحة التصحر، واستعرض أهم الحلول والتقنيات المستخدمة في هذا المجال محلياً وعالمياً.// انتهى //20:35ت م0188