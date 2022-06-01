واشنطن 2 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسرَصدَت مراكزُ السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 18 إصابةً بجدري القردة في تسع ولايات.وأوضحت في نشرتها الصحية عبر موقعها اليوم، أن الحالات المسجلة رُصدت في ولايات جورجيا، وكاليفورنيا، وكولورادو، وفلوريدا، وماساتشوسيتس، ونيويورك، ويوتا، وفرجينيا، وواشنطن.//انتهى//20:43ت م0191