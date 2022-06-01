جدة 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسيستقبل "نادي جدة لليخوت" زواره يومياً بالعديد من البرامج والفعاليات والأنشطة، من بينها دورات متخصصة للغواصين للتطوير من مهاراتهم، بالإضافة إلى تجربة الغوص للهواة، تخوِّل لهم الحصول على رخصة "الغوص" التي تمنحها منظمة SSI الدولية والتي يعتمدها الاتحاد السعودي للغوص والرياضات البحرية.وتتميز هذه الدورات بوجود مدربين غواصين محترفين ومرشدين يقدمون المعرفة للمتقدمين طوال الرحلات البحرية، فيما تهدف رحلات الصيد السياحية وتجارب الغوص لاستكشاف الشعب المرجانية والاستمتاع برحلة بحرية لا تنسى، وتتضمن فترة تمتد من يوم إلى 6 أيام بدورات متخصصة لغوص "السكوبا"، وتصل أعلى نقطة من الغوص إلى 100م، وتتضمن دورات التخصص لغوص السكوبا: الغوص العميق، والغوص الليلي، والطفو المثالي، والإجهاد والإنقاذ، بالإضافة إلى دورات مخصصة للملاحة ومعرفة مكامنها.وتهدف هذه التجربة إلى خوض مغامرات استثنائية بين حطام السفن التي تعود إلى مئات السنين، ومشاهدة الشعب المرجانية، واستكشاف علم البحار. ويقيم هذه الدورات المتخصصة فريق متخصص في نادي جدة لليخوت، وتلعب الدورات البحرية دوراً بارزاً في التعرف على الهوية البحرية التي يختزلها موسم جدة.// انتهى //20:44ت م0192