الرياض 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسبرئاسة معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رئيس مجلس إدارة الأكاديمية السعودية اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، عقدَ مجلسُ إدارةِ الأكاديمية الاجتماعَ الرابعَ عشرَ للمجلس، وذلك بمقر الأكاديمية بمدينة الرياض.وناقشَ المجلسُ أبرزَ الموضوعاتِ المدرجةَ على جدول أعماله،إذِ اطَّلَعَ المجلسُ على الاعتمادات والشراكات الدولية التي حصلت عليها الأكاديمية،وهي تعكسُ جودةَ البرامج والمهاراتِ التي تقدمها الأكاديمية؛وكان أخر هذه الشراكات ما تم مع معهد تشارترد للخدمات اللوجستية والنقل (The Chartered Institute of Logistics and Transport) الذي أعلن عن اعتماد الأكاديمية كمركز تدريب معتمد له في المملكة .كما جرى استعراض أبرز المستجدات بشأن دور الأكاديمية في جانب الدورات القصيرة، حيث بدأت الأكاديمية بتقديم دوراتها القصيرة ضمن مساراتها الهادفة لتطوير الكفاءات من خلال توفير برامج ودورات متنوعة تناسب المتدربين، وفي جانب مراحل التخطيط والإستراتيجيات اطَّلَعَ المجلسُ كذلك على مشروع إستراتيجية الأكاديمية للسنوات الخمس القادمة، وعلى طلب سياسة التدريب والآليات الخاصة بذلك.وتابعَ المجلسُ مراحل القبول للمتدربين والمتدربات الراغبين بالانضمام للدفعة الثالثة التي تم الإعلان عنها في الآونة الأخيرة ضمن الفرص التدريبية التي تُتيحُها الأكاديميةُ للمتدربين والمتدربات في هذا المجال الحيوي، وخطط العمل المقترحة لمعالجة الأعداد المتزايدة،وإمكانية التوسع مستقبلاً؛نظراً لحجم الإقبال على برامجِ الأكاديمية وفرصِها التدريبية.// انتهى //20:56ت م0194