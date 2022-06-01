عام / الإمارات تُسجِّلُ أربعَ حالاتِ إصابةٍ جديدةٍ بـ"جدري القردة"
الأربعاء 1443/11/2 هـ الموافق 2022/06/01 م واس
أبوظبي 2 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 1 يونيو 2022 م واس
سجَّلَتِ الإماراتُ أربعَ حالاتِ إصابةٍ جديدةٍ بمرض "جدري القردة"، ليرتفع عددُ الإصابات المسجلة فيها إلى ثماني حالات.
وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - في بيان اليوم-: إن الجهات الصحية في البلاد تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة،بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، إضافة إلى العمل المستمر لضمان جاهزية القطاع الصحي للأوبئة والأمراض المعدية كافة.
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21:01ت م
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