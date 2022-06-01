أبوظبي 2 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 1 يونيو 2022 م واسسجَّلَتِ الإماراتُ أربعَ حالاتِ إصابةٍ جديدةٍ بمرض "جدري القردة"، ليرتفع عددُ الإصابات المسجلة فيها إلى ثماني حالات.وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - في بيان اليوم-: إن الجهات الصحية في البلاد تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة،بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، إضافة إلى العمل المستمر لضمان جاهزية القطاع الصحي للأوبئة والأمراض المعدية كافة.//انتهى//21:01ت م0195