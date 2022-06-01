اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على ارتفاع
الأربعاء 1443/11/2 هـ الموافق 2022/06/01 م واس
الرباط 2 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 1 يونيو 2022 م واس
أغلقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدماً بنسبة 0.43 %، بـ12.392,78 نقطة.
فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.51 % ليستقر عند 1.000,37 نقطة، فيما ارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.39 % مسجلاً 927,35 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 182,84 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 648,08 مليار درهم مغربي.
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21:02ت م
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