الرباط 2 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 1 يونيو 2022 م واسأغلقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدماً بنسبة 0.43 %، بـ12.392,78 نقطة.فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.51 % ليستقر عند 1.000,37 نقطة، فيما ارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.39 % مسجلاً 927,35 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 182,84 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 648,08 مليار درهم مغربي.//انتهى//21:02ت م0196