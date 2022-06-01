شرم الشيخ 2 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 1 يونيو 2022 م واسوَقَّعَتِ المؤسسةُ الإسلاميةُ الدوليةُ لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية اليوم، اتفاقيةَ تمويل تجارة المرابحة مع منظمة الدولة التجارية في جزر المالديف، بقيمة 175 مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي، المنعقدة حاليًا بمدينة شرم الشيخ المصرية.قام بالتوقيع على الاتفاقية الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سالم سنبل، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمؤسسة التجارة الحكومية بجزر المالديف حسين عمرو محمد راشد، بحضور وزير المالية المالديفي إبراهيم أمير.وتهدف الاتفاقية إلى دعم شراء السلع الأساسية، بما في ذلك المنتجات البترولية، والأغذية الأساسية،والأدوية والمعدات الطبية.//انتهى//21:07ت م0198