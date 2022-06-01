الرياض 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسأَطْلَقَت وزارةُ الشؤون البلدية والقروية والإسكان خدمةَ تأهيل منشآت مكافحة آفات الصحة العامة؛وذلك استكمالاً لجهودها في الارتقاء بالخدمات المقدمة من قبل مشغلي المدن، وتحقيقاً للمنافسة العادلة في سوق العمل.وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي اليوم- أن الهدفَ من إطلاق الخدمة رفعُ كفاءة الأداء ومستوى الخدمات المقدمة، فضلاً عن التحقق من إمكانيات مقدمي الخدمة في تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة.وأكدَتِ الوزارةُ أن المنشآتِ الحاصلةَ على شهادة تأهيل مكافحة آفات الصحة العامة ستوضعُ ضمن القوائم المعتمدة والمنشورة على موقع الوزارة، ما يُعظم من موثوقيتها واختصاصها في تقديم الخدمات للمستفيدين والراغبين بالحصول على الخدمة والتواصل معهم بشكل مباشر.ونوهت الوزارة إلى أن إجراءات تأهيل المنشآت تتم بشكل إلكتروني من خلال بوابة تصنيف مقدمي خدمات المدن على منصة "بلدي"، وذلك عن طريق الدخول على خدمة طلب التأهيل لتقديم خدمات مكافحة آفات الصحة العامة،وطلب التأهيل من خلال تعبئة الحقول ورفع جميع المستندات المطلوبة للتأهيل.ويمكن للراغبين بالحصول على التأهيل ومعرفة المزيد من التفاصيل من خلال زيارة الرابط https://balady.gov.sa//Services?id=189.// انتهى //21:15ت م0199