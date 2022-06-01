الرياض 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واساستقبلَ صاحبُ السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائدُ القوات الجوية الملكية السعودية -اليوم- معالي رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية الفريق أول طيار ركن ظهير أحمد بابر، والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.وفي ختام اللقاء تبودلت الهدايا التذكاريةُ بهذه المناسبة.يُذكرُ أن معالي معالي رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية قام بزيارة لمتحف صقر الجزيرة للطيران، وعدد من الشركات السعودية المتخصصة في مجال الطيران.// انتهى //21:29ت م0202