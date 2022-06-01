الخرطوم 2 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 1 يونيو 2022 م واسعُقِدَ بالقصر الرئاسي في الخرطوم - اليوم- الاجتماعُ التشاوريُّ الثاني للجنة العسكرية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو،وعضوية عضوي المجلس الفريق أول ركن شمس الدين كباشي،والفريق بحري إبراهيم جابر إبراهيم، والآلية الثلاثية المُيَسِرة للحوار السوداني، والمكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة دول الإيقاد.وشاركَ في الاجتماع ممثلُ الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة المتكاملة للمساعدة في الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيترس،وممثل الاتحاد الأفريقي في الخرطوم الناطق الرسمى باسم الآلية السفير محمد بلعيش ومبعوث الإيقاد إسماعيل ويس.وأوضحَ ممثلُ الاتحاد الأفريقي في السودان الناطق الرسمى باسم الآلية في تصريح صحفي، أن الاجتماع الذي اتسم بروح إيجابية وبناءة، تناول القضايا ذات الصلة بالحوار المباشر المرتقب خلال الأسبوع المقبل، بين الأطراف السودانية أصحاب المصلحة، للتوصل إلى توافق لترتيب هيكلة الحكم في البلاد، بما يلبي رغبة الشعب السوداني نحو التحول الديمقراطي المدني وبناء السودان الجديد.//انتهى//21:31ت م0203