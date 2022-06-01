صبيا 2 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 1 يونيو 2022 م واسجَذَبَ ركنُ العسل بمهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 2022م ، زوَّارَ المهرجان الذي ينظِّمُهُ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان بالتعاون مع محافظة صبيا بحديقة الملك فهد بجادة صبيا،وذلك من خلال تقديم العديد من أنواع العسل التي تلبي احتياجات المتسوقين وزوار المهرجان.وتتراوحُ أسعارُ العسلِ المعروضِ بالمهرجان ما بين 150 ريالاً إلى 500 ريالٍ للكيلو الواحد.وتشتهرُ منطقةُ جازان بإنتاجها المميز لأنواع العسل الطبيعي المختلف في لونه وطعمه ومذاقه باختلاف مصادر تغذية وتربية نحل العسل، وتوجدُ منه أنواعٌ كثيرةٌ أبرزها: الشوكي، والسدر، والسلم، بالإضافة إلى عسل الزهور.وساعدَ تنوُّعُ تضاريسِ المنطقة في التنوُّع الغذائي وانتشار الأشجار على السفوح وعلى ضفاف الأودية؛ما هيَّأَ بيئةً مثاليةً لخلايا النحل، استهوت النَّحالين في جميع محافظات المنطقة.ووفقًا لإحصاءات الجمعية التعاونية للنَّحالين بجازان؛فقد تجاوز عددُ النَّحالين بالمنطقة 3000 نحَّالٍ، فيما بلغَ عددُ المرخَّصين منهم في منصة زراعي 744 نحَّالًا، وبلغَ عددُ خلايا النحل البلدي 160,915 خليةً و130,000 خليةٍ حديثةٍ، وبَلغَت كميةُ الإنتاج السنوي 426,526 كيلو جرامًا من العسل.// انتهى //21:36ت م0204