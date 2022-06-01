شرم الشيخ 2 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 1 يونيو 2022 م واسالتقى معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، اليوم بمعالي وزيرة التخطيط المصرية الدكتورة هالة السعيد، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي، المنعقدة حالياً في مدينة شرم الشيخ.وجرى خلال اللقاء استعراضُ الخطوات الإجرائية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك، وما جرى تناوله في اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين، وما سوف يناقش في اجتماع مجلس المحافظين، وكذلك ترتيبات حفل الافتتاح الرسمي للاجتماعات المقرر غداً.وأكد الدكتور الجاسر - خلال اللقاء- حرص مجموعة البنك الإسلامي على توسيع التعاون مع مصر في المجالات كافة، موضحاً أن افتتاح المكتب الإقليمي للبنك في القاهرة الذي سيُدشَّنُ اليوم يعكس حرص البنك على تعميق التعاون مع مصر،وأن تكون مركزاً لأنشطة البنك في محيطها الإقليمي.فيما أعربت وزيرة التخطيط المصرية من جانبها، عن تطلعها لأن تكون هذه الاجتماعاتُ فرصةً لتعميق العلاقات بين الدول الأعضاء،وزيادة مساحات التعاون المشترك.//انتهى//22:05ت م0206