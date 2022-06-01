الرياض 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسنيابةً عن صاحبِ السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, حضرَ صاحبُ السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة -اليوم- حفلَ سفارة المملكة المتحدة البريطانية لدى المملكة بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث, وذلك بمقر السفارة بحي السفارات في الرياض.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقرَّ الحفل سفيرُ المملكة المتحدة البريطانية لدى المملكة نيل كرومبتون وعددٌ من منسوبي السفارة.حضرَ الحفلَ وكيلُ وزارةِ الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل الساحلي،وعددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.// انتهى //22:05ت م0207