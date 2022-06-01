رام الله 2 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 1 يونيو 2022 م واسأكدَ رئيسُ الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أن تصعيد المحتل الغاشم يشكِّلُ كارثةً من التهجير في مسافر يطا إلى اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، واليوم اغتيال بدم بارد صحفية أخرى وهي غفران وراسنة، مؤكداً أن جيش الاحتلال يتبنى سياسة إطلاق النار بهدف القتل وهذا ما نراه يومياً.جاء ذلك خلال كلمته، اليوم في الاحتفال بمناسبة يوم الشمال لدول شمال أوروبا (الدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج) في رام الله، بحضور عدد من الوزراء والسفراء والقناصل والشخصيات الرسمية والاعتبارية.وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي أن يتحرك وينتقل من بيانات الإدانة الى اتخاذ إجراءات جدية بحق المحتلّ الغاشم، ويجب وضع عقوبات عليه.وتابع: "المحتل الغاشم يقوم بتدمير ممنهج لأي فرصة من أجل تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية من خلال مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني".ودعا محمد أشتية دول شمال أوروبا إلى السير على خطى السويد والاعتراف بدولة فلسطين، فهذا هو الرد على المحتلّ الغاشم، ورسالة له.//انتهى//22:11ت م0208