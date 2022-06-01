الرياض 2 ذو القعدة 1443هـ الموافق 1 يونيو 2022م واسأجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية أرمينيا ارارات ميرزويان.وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما عبر وزير خارجية جمهورية أرمينيا عن دعم بلاده لاستضافة المملكة لمعرض إكسبو الدولي 2030.من جهته، قدم معالي الوزير الجبير لمعالي الوزير ميرزويان شكر المملكة لجمهورية أرمينيا على دعم ملف الاستضافة.// انتهى //22:26ت م0209