سياسي / جمهورية أرمينيا تدعم طلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030
الأربعاء 1443/11/2 هـ الموافق 2022/06/01 م واس
الرياض 2 ذو القعدة 1443هـ الموافق 1 يونيو 2022م واس
أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية أرمينيا ارارات ميرزويان.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما عبر وزير خارجية جمهورية أرمينيا عن دعم بلاده لاستضافة المملكة لمعرض إكسبو الدولي 2030.
من جهته، قدم معالي الوزير الجبير لمعالي الوزير ميرزويان شكر المملكة لجمهورية أرمينيا على دعم ملف الاستضافة.
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