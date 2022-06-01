الرياض 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسوَقَّعَت وزارةُ الصناعة والثروة المعدنية مذكرةَ تفاهمٍ مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة؛بهدف تحقيق التعاون المستقبلي والمشترك بين الطرفين في عدد من المجالات، وذلك على هامش المؤتمر الدولي "الابتكار يقود التحلية"، بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، ومعالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم.وتهدف المذكرة إلى التعاون في عدد من المجالات منها: التعاون لدعم الاستثمار الصناعي في قطاع تحلية المياه وتقديم التدريب المتخصص من الأكاديمية السعودية للمياه لعدد من المهندسين ومنسوبي القطاع الصناعي، والإسهام في مبادرة برنامج توطين حلول الصناعات المتقدمة، وتعزيز المحتوى المحلي،وتعظيم الفرص الاستثمارية في مجال الصناعة حسب اختصاص الطرفين، والمشاركة في تطوير سياسة البيانات المفتوحة للمؤسسة، بالإضافة إلى مجالات أخرى تضمن تبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين.كما تسعى المذكرة إلى رفع التنسيق المشترك بين القطاعات الحكومية وبناء الشراكات الإستراتيجية؛لتحقيق المصالح المشتركة،وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030،إذْ تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى النهوض بقطاعي الصناعة والتعدين كخيارين إستراتيجيين؛لتنويع الاقتصاد الوطني،وتشجيع الاستثمارات الصناعية والتعدينية من خلال توفير بيئة صناعية جاذبة تُعزِّزُ من تنافسية القطاع الصناعي المحلي والدولية،وزيادة قيمة المحتوى المحلي،ودعم المنتجات المُصنَّعَة في المملكة.// انتهى //22:42ت م0211