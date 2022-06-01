عواصم 2 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 1 يونيو 2022 م واستَرَاجَعَتِ الأسهمُ الأوروبيةُ اليوم، إذ أدى ضَعْفُ مبيعاتِ التجزئةِ في ألمانيا وتباطؤ نشاط المصانع في منطقة اليورو إلى إثارة المخاوف إزاء النمو الاقتصادي وسط ارتفاع التضخُّم القياسي.فقد انخفضَ المؤشرُ ستوكس 600 الأوروبي واحداً في المئة،بعد أن زاد بما وصل إلى 0.4 في المئة في وقت سابق من اليوم. وخسر المؤشر 1.6 في المئة خلال شهر مايو الماضي بعد أنْ أثارَ ارتفاعُ التضخُّم المخاوفَ من تدخلٍ عنيف من جانب البنك المركزي.وأظهرَت بياناتٌ تراجعَ مبيعاتَ التجزئةَ في ألمانيا 5.4 في المئة في أبريل الماضي، أي بأكثر من المتوقع، بينما تباطأَ نموُّ النشاط الصناعي في منطقة اليورو شهر مايو الماضي،بعد أن وَاجَهَتِ المصانعُ نقصاً في الإمدادات وارتفاعَ الأسعارِ وتراجعَ الطلب.وَقَادَتْ أسهمُ شركات السفر والقطاع العقاري المؤشر ستوكس 600 نحو الانخفاض.كما نزلَ المؤشرُ فاينانشال تايمز واحداً في المئة،والمؤشر داكس الألماني 0.3 في المئة.//انتهى//23:22ت م0213