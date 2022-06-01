إسلام آباد 2 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 1 يونيو 2022 م واسوَقَّعَتْ باكستانُ وتركيا -اليوم- على عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم؛لتعزيز التعاون الثنائي، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف حالياً إلى تركيا.وأوضحَ بيانٌ صادرٌ في إسلام آباد أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها في أنقرة - بحضور الرئيس التركي ورئيس الوزراء الباكستاني- تتعلقُ بتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛بما في ذلك التجارة والاقتصاد والاتصالات والبيئة والإسكان.//انتهى//23:22ت م0215