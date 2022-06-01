الخرطوم 2 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 1 يونيو 2022 م واسافتتحَت وزيرةُ التجارة والتموين السودانية آمال صالح سعد - مساء اليوم- معرضَ الخرطوم الدولي في دورته الـ39 تحت إشراف وزارة التجارة السودانية،بحضور عدد من المسؤولين بالدولة ورجال الأعمال وأعضاء السلك الدبلوماسي، وبمشاركة تسع دول و 50شركةً عالمية و 250شركةً محليةً.وأكدَت - في كلمة خلال الافتتاح- اهتمامَ والتزامَ بلادِها بتوفير البيئة الملائمة لجذب وتشجيع الاستثمار، مبينةً أن المعرض يعدُّ تظاهرةً اقتصاديةً وفرصةً وساحةً لتتبادل خبرات رجال الأعمال، مُشيدةً بالشركة وتنظيمها هذه الدورة.//انتهى//23:30ت م0216