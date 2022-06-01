نيويورك 2 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 1 يونيو 2022 م واسسجَّلَت مؤشراتُ سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً - اليوم- بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد تراجعَ المؤشرُ داو جونز الصناعي 176.89 نقطة إلى 0.54 % ليغلق عند 32813.23 نقطة، وأغلق المؤشرُ ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 30.92 نقطة إلى 0.75 % إلى 4101.23 نقطة.وسجَّلَ المؤشرُ ناسداك المجمع تراجعاً عند 86.93 نقطة إلى 0.72 % إلى 11994.46 نقطة.//انتهى//23:31ت م0217