اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلقُ على انخفاض
الأربعاء 1443/11/2 هـ الموافق 2022/06/01 م واس
نيويورك 2 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 1 يونيو 2022 م واس
سجَّلَت مؤشراتُ سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً - اليوم- بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد تراجعَ المؤشرُ داو جونز الصناعي 176.89 نقطة إلى 0.54 % ليغلق عند 32813.23 نقطة، وأغلق المؤشرُ ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 30.92 نقطة إلى 0.75 % إلى 4101.23 نقطة.
وسجَّلَ المؤشرُ ناسداك المجمع تراجعاً عند 86.93 نقطة إلى 0.72 % إلى 11994.46 نقطة.
//انتهى//
23:31ت م
0217