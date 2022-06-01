أبها 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسفَتَحَ فرعُ وزارةِ البيئةِ والمياهِ والزراعةِ بمنطقة عسير - ممثلاً بمكتب الوزارة في محافظة بيشة- بواباتِ سد هرجاب بمركز صمخ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛لتلبية حاجة المزارعين وتحقيق الفائدة لهم عبر تصريف أكثر من 800 ألف متر مكعب من مخزون مياه السد.وأوضحَ مديرُ عامِ فرع الوزارة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني أن فتح بوابات سد هرجاب جاءت بهدف تلبية احتياجات المزارعين من خلال تغذية المياه الجوفية ورفع منسوب المياه في الآبار التي تلي السد.يُذكر أن فرقَ التفتيشِ التابعةَ لإدارة المياه ببيشة كَثَّفَتْ من جولاتها للبحث عن الآبار المكشوفة وأخذ إحداثياتها وإبلاغ أصحابها للقيام بالإجراءات المناسبة لتغطيتها أو ردمها.// انتهى //23:35ت م0219