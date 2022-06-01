الرياض 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واستُنظِّمُ هيئةُ الأزياء غداً، لقاءً مفتوحاً مع الأساتذة الأكاديميين المتخصصين في قطاع الأزياء بالجامعات والكليات في المملكة، لمناقشة الرؤى والتطلعات لتطوير القطاع، وتنمية المواهب المحلية، وتطوير البرامج التعليمية المتخصصة؛بما يرفع من مستوى مخرجات ها؛لتواكب النقلة النوعية التي يعيشها القطاع.وأتاحت الهيئة حضور اللقاء لجميع الأكاديميين في مجال الأزياء،وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط الإلكتروني: https://t.co/WLY1XKlTBQ .ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تنظِّمها الهيئة في إطار جهودها للارتقاء بقطاع الأزياء والعاملين فيه والمواهب المحلية، كما يهدف إلى حصر الاحتياجات الخاصة بقطاع الأزياء في التعليم، وتحديد الفجوات بين المخرجات وسوق العمل لقطاع الأزياء، والوقوف على التحديات التي تواجه الأساتذة والممارسين في المجال،واقتراح الحلول الممكنة لتحويلها إلى فرص لتطوير القطاع.// انتهى //23:37ت م0220