نيويورك 2 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 1 يونيو 2022 م واسأفادت الأمم المتحدة، أن أحد جنود بعثة حفظ السلام في مالي لقي مصرعه اليوم، فيما أصيب أربعة آخرون، جراء تعرض قافلة لوجستية تابعة للبعثة لهجوم بالقرب من بلدة كيدال في الجزء الشمالي من البلاد.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك - خلال المؤتمر الصحفي اليومي-: إن القافلة تعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل أفراد يشتبه بانتمائهم لميليشيا إرهابية، باستخدام أسلحة خفيفة وراجمات صواريخ، مشيراً إلى أن الهجوم استمر نحو ساعة.وأضاف: أن أحد الجنود الأربعة، ممن أصيبوا في الهجوم، توفي متأثراً بجراحه بعد إجلائه، معرباً عن إدانة الأمم المتحدة بشدة للهجوم.//انتهى//23:41ت م0221