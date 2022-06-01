نيويورك 2 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 1 يونيو 2022 م واسأكدَ الأمينُ العامُ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنَّ مؤتمرَ ستوكهولم +50 المزمع انطلاقه غداً فرصةٌ حاسمةٌ لتعزيز الاستجابة الدولية لحالة الطوارئ الكوكبية الثلاثية المتمثلة في اضطراب المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي.وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع رئيسة وزراء السويد مجدالينا أندرسون، أن الأزمة الأوكرانية الروسية، تتسببُ في أزمة عالمية ثلاثية الأبعاد من الغذاء والطاقة والتمويل.وشدَّدَ على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لضمان التدفق المستمر للغذاء والطاقة في الأسواق المفتوحة، من خلال رفع قيود التصدير، وتخصيص الفوائض والاحتياطيات للفئات السكانية الضعيفة، ومعالجة الزيادات في أسعار الغذاء لتهدئة تقلبات السوق.//انتهى//23:41ت م0222