اقتصادي / الرئيسُ المصري يؤكدُ أهميةَ مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين بلاده والأردن والإمارات
الأربعاء 1443/11/2 هـ الموافق 2022/06/01 م واس
القاهرة 2 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 1 يونيو 2022 م واس
أكدَ الرئيسُ المصري عبدُالفتاحِ السيسي الأهميةَ الكبيرةَ للتعاون الثلاثي بين بلاده والإمارات والأردن، وتدشين مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة.
وَوَجَّهَ الرئيسُ السيسي - خلال اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي- بالتنسيق والتعاون الوثيق بين الوزارات وأجهزة الدولة كافة؛للعمل على سرعة تفعيل مبادرة الشراكة،والبدء في تنفيذ المشروعات التي تتضمنها في مختلف القطاعات؛سعياً للتكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث.
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