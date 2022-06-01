القاهرة 2 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 1 يونيو 2022 م واسأكدَ الرئيسُ المصري عبدُالفتاحِ السيسي الأهميةَ الكبيرةَ للتعاون الثلاثي بين بلاده والإمارات والأردن، وتدشين مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة.وَوَجَّهَ الرئيسُ السيسي - خلال اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي- بالتنسيق والتعاون الوثيق بين الوزارات وأجهزة الدولة كافة؛للعمل على سرعة تفعيل مبادرة الشراكة،والبدء في تنفيذ المشروعات التي تتضمنها في مختلف القطاعات؛سعياً للتكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث.//انتهى//23:52ت م0224