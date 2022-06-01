الرياض 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسدشُّنَ المنتخبُ السعوديُّ الأول لكرة القدم اليوم في مدينة أليكانتي الإسبانية تدريباتِه في المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.وسيخوض الأخضر خلال المرحلة الأولى مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في الخامس من يونيو، وستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في التاسع من يونيو.ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتَهم التدريبيةَ تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ،بعدها أجريت مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.على صعيد متصل، لم يشاركْ اللاعب علي البليهي في التدريبات الجماعية؛لتعرضه لوعكة صحية، فيما أكتفى الثنائي سالم الدوسري وعبدالرحمن العبود بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.ويواصلُ الأخضرُ يوم غدٍ استعداداتِه بحصة تدريبية عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت إسبانيا.// انتهى //23:56ت م0225