الرباط 2 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 1 يونيو 2022 م واسأعطيت في المغرب مساء اليوم الانطلاقة الرسمية لفعاليات الرباط عاصمة للثقافة الأفريقية لعام 2022م، التي تنعقد تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس حتى شهر مايو 2023م.ويشمل برنامج الاحتفالات مجالات الأدب والشعر والفنون التشكيلية والمسرح وفنون الشارع والفنون الرقمية وعروض الأزياء والتصوير الفوتوغرافي والفنون الشعبية وفن الحكي، إضافة إلى منتديات ولقاءات فكرية قارية ودولية.ويهدف المنظمون لهذه الفعاليات إلى إبراز مجموعة من المشروعات الثقافية والتراثية التي تزخر بها العاصمة المغربية، والتعريف بإسهاماتها في محيطها الإسلامي والعربي والأفريقي، والعمل على إشعاعها كقطب حضاري وثقافي ذي بعد عالمي، إضافة إلى تثمين وإبراز عناصر الثقافة الأفريقية كدعامة للتنمية المنشودة في القارة.//انتهى//23:59ت م0226