الرياض 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسوقَّعَت جمعيةُ دراجتي - أمس في مدينة الرياض- اتفاقيةَ تعاونٍ مع مؤسسة متخصصة بالدراجات الهوائية في المملكة ،لإقامة البرامج التي تخدم رياضة الدراجات الهوائية بأعلى معايير الجودة.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجال نشر ثقافة رياضة الدراجات الهوائية ودعم تأسيس الجمعية ، إضافة إلى عقد ورش عمل مشتركة ودورات تدريبية بما يحقق النتائج المثمرة.ومَثَّلَ جمعية دراجتي في توقيع المذكرة ماجد الحوطي ، فيما مَثَّلَ المؤسسة المهندس فارس الرشيد.يذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان (مسك) أعلنت - مؤخراً- تسجيلَ وتمكينَ مجموعة من المبادرات والمنظمات الشبابية غير الربحية التي تحولت من مرحلة الانطلاق إلى مرحلة الريادة، وبدأت رحلة صناعة الأثر والخدمة المجتمعية بعد أشهر من التمكين الذي قدمته المؤسسة في إطار النسخة الأولى من برنامج (تمكين المنظمات الشبابية غير الربحية) ، وذلك بتسجيل ودعم سِتِّ مبادرات شبابية منها؛جمعية دراجتي، التي تأهَّلَت في البرنامج وجرى تسجيلها كمنظماتٍ رسمية ومُرَخَّصَة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.// انتهى //00:17ت م0003