رفحاء 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسنفَّذَت جمعيةُ البر الخيرية بمركز لينة، خلال شهر مايو الماضي عددًا من المشروعات والبرامج المتنوعة لصالح الأسر المستفيدة من خدماتها، بقيمة إجمالية بلغت 548,200 ريالٍ.وأوضَحَت الجمعيةُ أن البرامج شملت مشروع توفير المستلزمات الدراسية، لأبناء وبنات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية بدعم من المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، بتكلفة بلغت 486,000 ريالٍ ،ومشروع كفالة الأرامل بمبلغ 29,500 ريالٍ، ومشروع كفالة الأيتام بمبلغ 14,700 ريالٍ، ومشروع مساعدة أسر الأيتام بمبلغ 18,000 ريالٍ.وبيَّنَتِ الجمعيةُ أن ذلك يأتي ضمن البرامج الاجتماعية والتكافلية لتحسين جودة حياة المستفيدين من خِدْمَاتِ الجمعية.// انتهى //00:18ت م0004