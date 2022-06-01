شرم الشيخ 3 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 2 يونيو 2022 م واسوقَّعَتِ المؤسسةُ الإسلاميةُ لتنمية القطاع الخاص - التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية مساء الأربعاء- مذكرةَ تفاهمٍ مع شركة فيديليس فاينانس ببوركينا فاسو بشأن بحث فرص التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات المتعلقة بدعم القطاع الخاص في بوركينا فاسو، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي، المنعقدة حاليًا في مدينة شرم الشيخ.قامَ بالتوقيعِ على المذكرة الرئيسُ التنفيذيُّ للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أيمن أمين سجيني، والرئيسُ التنفيذي لشركة Fidelis Finance البوركينية عبدولاي قوافلان.وتهدفُ الاتفاقيةُ إلى إنشاء إطار للتعاون الإستراتيجي بين الجانبين، وتقديم الدعم في مختلف المجالات، منها: خط التمويل، والخدمات الاستشارية لإنشاء نافذة إسلامية، وإدارة الأصول، بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول مشاريع القطاع الخاص وفرص الأعمال.//انتهى//00:23ت م0006