غلاسكو 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واستأهل المنتخب الأوكراني إلى الدور النهائي من الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2002 بقطر, بعد فوزه على مضيفه الأسكتلندي (3- 1) في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس على ملعب هامبدن بارك بالعاصمة غلاسكو في الدور نصف النهائي.وسجل أندريه يارمولنكو (د 33)، رومان ياريمتشوك (د 49)، وأرتيم دوفييك (د 90 + 5) أهداف أوكرانيا، وكالوم ماكجريجور في الدقيقة (79) هدف أسكتلندا.وضرب منتخب أوكرانيا موعدا في نهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي للتصفيات المؤهلة للمونديال مع منتخب ويلز الذي تأهل في وقت سابق بتخطي عقبة نظيره النمساوي (2- 1) في الدور نصف النهائي لهذا المسار، وذلك من أجل تحديد المنتخب المتأهل لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر القادمين.وكانت قرعة مرحلة المجموعات لمونديال قطر، التي أقيمت في أبريل الماضي، أوقعت الفائز من مباراة منتخبي ويلز وأوكرانيا في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات إنجلترا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //03:00ت م0010