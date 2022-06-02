الدمام 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واستفقَّد محافظ القطيف إبراهيم الخريف أمس مشاريع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمحافظة، والاطلاع على سير الأعمال فيها.ووجَّه محافظ القطيف بإنهاء أي معوقات أو عقبات تواجه استكمال تنفيذ هذه المشاريع الحيوية، مؤكدًا أن مشاريع الطرق والتوسعة الجارية سوف تحدث نقلة نوعية في انسيابية الحركة المرورية في حال الانتهاء من تنفيذها.وأكد الخريف ضرورة إنهاء هذه المشاريع في وقتها وعدم تأخرها، موجهاً بتكثيف الجهود، ودفع العمل لإتمام جميع الأعمال، وضرورة المتابعة من قِبل المهندسين والاستشاريين، نظراً لأهمية هذه الطرق الحيوية في المحافظة.// انتهى //10:04ت م0020