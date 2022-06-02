نجران 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسنفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران جولات ميدانية على منافذ بيع الجوالات ومراكز الصيانة الخاصة بها، للتأكد من تطبيق أنظمة وزارة التجارة وعدم وجود أي مخالفات في منافذ البيع.وأوضحت تجارة نجران أن الجولات شملت 65 منفذ بيع، وتحرير عدد 6 مخالفات تجارية، إضافةً إلى إغلاق 3 منافذ بيع بسبب هروب العاملين، مشيرةً إلى أن الجولات الرقابية مستمرة على جميع الأنشطة للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، وعدم وجود أي ممارسات مخالفة أو اشتباه حالات تستر تجاري.// انتهى //10:05ت م0021