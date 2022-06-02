صبيا 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسشاركت جمعية الفُل والنباتات العطرية بمنطقة جازان في مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 2022م المقام بحديقة الملك فهد بجادة صبيا؛ لتعريف زوار المهرجان بأهداف الجمعية والخدمات التي تقدمها للمزارعين.وتشمل خدمات الجمعية إنشاء أسواق، ومنافذ توزيع والتسويق للفُل والنباتات العطرية، والعمل على تطوير منتجات المزارعين من خلال مشروعات تقطير الفل واستخراج زيت زهرة الفُل والنباتات العطرية، إضافة إلى توفير البذور والشتلات والأسمدة والمعدات الزراعية.ويعرض حاليًا 15 مُزارعًا ومزارعة "الفُل الجازاني" التي تشتهر المنطقة بزراعته إلى جانب النباتات العطرية الأخرى من البعيثران والشذاب والنرجس والفل العزان والشيح والكادي، حيث تحظى أركان مزارعي الفُل بإقبال وإعجاب من زوار المهرجان الذي يستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.// انتهى //10:06ت م0022