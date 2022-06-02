الدمام 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واستنظم الهيئة الملكية بالجبيل الأحد المقبل فعالية اليوم العالمي للبيئة تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة"، التي تهدف إلى أهمية المحافظة على البيئة وتقليل الانبعاثات.وتتضمن الفعالية التي تقام للسنة الـ17 على التوالي، تقديم محاضرة علمية عن أهمية خفض انبعاثات الكربون، وتوزيع جوائز الهيئة الملكية البيئية للشركات الصناعية ذات الأداء البيئي الأفضل بمدينة الجبيل الصناعية للعام 2021م.وأوضح مدير إدارة حماية ومراقبة البيئة بالهيئة المهندس عقيل العنزي، أن تقييم الشركات يتم من قبل المختصين في إدارة الحماية والمراقبة، وفق معايير تتضمن الالتزام بأنظمة الهيئة الملكية البيئية، والتعاون في قضايا الالتزام البيئي والاستجابة السريعة، وبرنامج المراقبة البيئي للهيئة، وتطبيق حلول وتقنيات حديثة للتقليل من الانبعاثات والنفايات الصناعية المنتجة.يذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل حصلت على العديد من الجوائز على المستوى الإقليمي والدولي تقديرًا لجهودها في مجال حماية البيئة، منها شهادة الاعتماد الأميركية لمطابقة جودة الهواء لاشتراطات المنظمة الأميركية لحماية البيئة، وشهادة آيزو 9001 لتشغيل محطات رصد جودة الهواء.// انتهى //10:07ت م0024