مكة المكرمة 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسزار وفد من منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس, جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات, وذلك ضمن الشراكات المجتمعية التي تسعى الرئاسة إلى تفعيلها وتعزيز الثقافة التوعوية بشعار "مكة بلا تدخين".وتجول منسوبو الرئاسة على مرافق الجمعية للتعرف على المراحل العلاجية للمدخنين ومدمني المخدرات والتعرف على جهود الجمعية وبرامجها التوعوية في مكافحته عبر الطرق الطبية والجلسات العلاجية وغير العلاجية.وأوضح وكيل الرئيس العام المساعد للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية إبراهيم بن حمود النجيدي, أن هذه الزيارة تأتي ضمن مبادرة "مكة بلا تدخين" التي أطلقتها إمارة منطقة مكة المكرمة وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ وتفعيل أوجه التعاون بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجمعية من أجل التوعية بأضرار التدخين، منوهًا بإسهامات الجمعية والأثر التي تحدثه على مستوى المجتمع والأسرة.// انتهى //10:10ت م0025